En la CAPV las grandes empresas pagan en impuestos menos de un euro de cada diez que ganan

ELA ha analizado las cuentas oficiales de las principales empresas de Euskal Herria, así como los informes de auditoría de las mismas. Según esas cuentas oficiales de 2019 (último año del que hay información) 22 empresas de la CAPV obtuvieron beneficios que ascendieron a 1.295 millones de euros. Sin embargo, entre todas estas empresas tan solo pagaron 98,7 millones en el Impuesto sobre Sociedades. Es decir, el tipo real de esas 22 empresas en dicho impuesto fue de tan solo el 7,6 %. Dicho de otra forma, las haciendas vascas dejaron de ingresar 225 millones de euros solo por estas empresas, cantidad que podrían haber recaudado si se aplicase un tipo efectivo sin excepciones del 25 % en el Impuesto sobre Sociedades, tal como plantea ELA. El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, afirma que “no es bueno para el país que se deje de recaudar dinero para sanidad, el sector de cuidados, educación o para salvar el empleo”. Recuerda, además, que estamos a la cola de la Unión Europea en ayudas para salvar el empleo y saca tres conclusiones: las grandes empresas pagan entre poco o nada; el mensaje que se trasmite es que quien más tiene menos paga; y la normativa fiscal se hace a medida de estas empresas, porque existe una clara connivencia entre los gobiernos y las patronales.

Así las cosas, ELA concluye que hay mucho margen para aumentar notablemente los impuestos que pagan las empresas, “algo absolutamente exigible desde una perspectiva ética, por ejemplo, para hacer que empresas que no pagan ni un solo euro por sus enormes beneficios contribuyan en su justa medida al desarrollo de los servicios públicos y la protección social”. Añade que existe una responsabilidad política manifiesta ante esta situación. “La connivencia entre el poder político y económico se evidencia en cuestiones tan importantes como esta. Las puertas giratorios y la fiscalidad son dos caras de la misma moneda”, afirma. El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, añade que la normativa fiscal se hace a medida de estas empresas que “son las que mandan en la política fiscal. Son el lobby vasco. Ética y socialmente es indefendible”.

El sindicato denuncia que hay casos especialmente llamativos y sangrantes, empresas que no pagan ni un solo euro en el Impuesto sobre Sociedades, es el caso de Petronor (con 135 millones de beneficios); Tubacex y Bridgestone (con 11,5 millones); Pepsico (16,5 millones); o GKN (8,3 millones). Es más, Lakuntza responde a Petronor, quien acusó a ELA de hacer demagogia al tiempo que exigía al sindicato hacer públicos los datos. “Pues bien, aquí tiene los datos, pero la patronal conoce estos datos mejor que nosotros. Trabajan para eso, para no pagar impuestos”.

También otras empresas representativas pagan muy pocos impuestos respecto a sus beneficios. Ejemplos de ello son Mercedes Benz (10,4 % de sus beneficios); ITP (cuyo tipo efectivo es el 4,6 %); CIE Automotive (el 5,4 %); Aernnova (el 7,6 %); Kutxabank (el 4,6 %); Euskaltel (el 11,1 %); o Gasca (el 0,3 %).

En la CAPV apenas tres de las empresas analizadas pagan en el Impuesto sobre Sociedades más del 20 % de sus beneficios: Eurest, con el 33,9 %; Papresa, con el 27,5 %; y Construcciones Amenabar, con el 22,7 %. A esa cifra se aproxima el pago que realiza Arcelor Mittal Olaberria, que pagó en 2019 el 19,9 % de sus beneficios.

Ejemplos en el Estado español

Existen otras empresas que actúan en nuestro territorio, que tienen un elevado nivel de beneficios y que prácticamente no pagan impuestos. Dos claros ejemplos de ello son Iberdrola y el grupo Inditex.

Iberdrola, empresa que las instituciones vascas presentan como ejemplo, obtuvo en 2019 unos beneficios de más de 2.800 millones de euros, pero sólo pago 36 millones de euros en el Impuesto de Sociedades, es decir, un 1,3 % del total de sus beneficios. “Si es ejemplo de algo es de una mala práctica fiscal”, denuncia ELA.

El grupo Inditex (compuesto por 8 marcas entre las que se encuentra Zara) obtuvo unos beneficios en 2019 de 10.400 millones de euros, y no pagó ni un solo euro en el Impuesto sobre Sociedades. “Queda claro que Amazon no es la única empresa que utiliza la ingeniería fiscal para no pagar impuestos. Su principal propietario, Amancio Ortega, utiliza las donaciones a las instituciones (por ejemplo de aparatos sanitarios) para lavar su imagen. Mejor sería que pagase impuestos por los beneficios obtenidos”.

De aplicarse el tipo efectivo mínimo del 25 % que ELA demanda, Iberdrola tendría que haber pagado 703 millones, 667 más de los que ingresó en el Impuesto sobre Sociedades. En el caso del grupo Inditex, hablamos de 2.600 millones.

Si se calculase el tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades de las empresas de la CAPV teniendo en cuenta la parte proporcional de los beneficios de Iberdrola e Inditex generados en la CAPV, ese tipo efectivo sería aún inferior al 7,6 % mencionado.

Cooperativas

Mención especial merecen el escaso o nulo pago de Impuestos de las empresas cooperativas analizadas. Así, Ampo no paga ni un solo euro por sus beneficios, Danobat prácticamente tampoco (solo el 0,1 %), mientras que Irizar apenas contribuye con un 4,9 %. “Que las cooperativas apenas paguen impuesto de Sociedades es inaceptable”, recalca el sindicato.

Propuestas de ELA

El sindicato exige una reforma fiscal antes del verano que incorpore, entre otras medidas, el establecimiento del tipo mínimo efectivo real y sin excepciones del 25 % en el Impuesto sobre Sociedades. Subraya que esta reforma debe incorporar un notable incremento de los impuestos a pagar por los beneficios de las empresas, por la riqueza y por las rentas altas, en la línea de las propuestas realizadas por el sindicato en mayo del 2019 para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social de la COVID-19.

Para ello, insta a poner en marcha de manera inmediata en el Parlamento Vasco, en las Juntas Generales y en el Parlamento de Navarra, una comisión específica, con participación de las organizaciones sindicales y sociales, para debatir la reforma fiscal.

Anuncia que desarrollará una campaña para socializar la verdadera situación fiscal, interpelar a las instituciones y a los partidos políticos para que aborden de manera urgente una reforma fiscal en Hego Euskal Herria, y solicitará reuniones con el Lehendakari, los Diputados Generales, EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Anuncia también movilizaciones en los próximos meses.